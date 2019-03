Het dodental van de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland is opgelopen naar vijftig, aldus de lokale politie.

Vrijdag vielen er bij twee terroristische aanslagen in moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch en de buitenwijk Linwood al 49 dodelijke slachtoffers.

"Afgelopen nacht hebben we alle slachtoffers uit de twee moskeeën geborgen. We hebben hierbij helaas nog een slachtoffer ontdekt", zei een woordvoerder tijdens een persconferentie zaterdagavond Nederlandse tijd.

Ook zijn er vijftig gewonden gevallen bij de aanslagen. 36 liggen er op dit moment nog in het ziekenhuis en twee van hen verkeren in kritieke toestand. Onder hen is ook een vierjarig kind.

De lichamen van de slachtoffers zijn nog niet overgedragen aan de families, omdat er nog onderzoek op wordt verricht. Politiecommissaris Mike Bush stelde echter dat dit zo snel mogelijk afgerond zal worden.

"We moeten met absolute zekerheid de doodsoorzaak en identiteit van de slachtoffers vaststellen. We zijn echter op de hoogte van de culturele en religieuze gebruiken, dus we doen er alles aan om dat snel doch zorgvuldig te doen", aldus Bush op een persconferentie in Wellington. Het is binnen de islam gebruikelijk om overledenen binnen 24 uur te begraven.

Politie: Eén persoon aangeklaagd voor aanslag

De 28-jarige Brenton Tarrant, de hoofdverdachte van de aanslag, is aangeklaagd voor meervoudige moord. Hij is zaterdag voorgeleid achter gesloten deuren en zijn proces begint op 5 april.

De Nieuw-Zeelandse politie heeft zaterdagavond Nederlandse tijd bekendgemaakt dat Tarrant op dit moment als enige wordt aangeklaagd.

Twee andere personen die kort na de aanslag werden gearresteerd zijn vrijgelaten. Een andere man zit nog vast voor wapenbezit.

De 28-jarige man uit Australië eiste de aanslag vrijdag online op. Hij maakte ook videobeelden van zijn terroristische daad en zond deze live uit.