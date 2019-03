In zuidelijk Afrika heeft hevig noodweer de afgelopen week aan al minstens honderd mensen het leven gekost. Donderdag kwam cycloon Idai in Mozambique aan land, waarna de storm over Malawi raasde en vrijdag in Zimbabwe aankwam. Ook worden in deze landen tientallen mensen vermist.

In het zuidoosten van Zimbabwe vielen zaterdag zeker 24 doden en worden er nog ongeveer 40 mensen vermist. Ook zijn er tientallen huizen en meerdere bruggen weggevaagd.

Voorafgaand aan de cycloon kampten de landen in zuidelijk Afrika met grote overstromingen, die aan tientallen mensen het leven hebben gekost. Tienduizenden mensen zijn ontheemd geraakt. Ook is de stroom op veel plekken uitgevallen. Er zijn windsnelheden gemeten tot 170 kilometer per uur.

De verschillende autoriteiten van de landen verwachten dat het dodental nog hoger zal oplopen. Het exacte dodental per land is niet bekend, omdat veel gebieden niet toegankelijk zijn en er veel mensen worden vermist.

Mozambique is in het verleden vaker slachtoffer geweest van tropische stormen. In 2000 vielen er 350 doden en raakten 650.000 mensen ontheemd door cycloon Eline.