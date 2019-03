Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland heeft zaterdag toegezegd dat de wapenwetten in haar land worden aangescherpt. Dat deed ze naar aanleiding van het bloedbad dat vrijdag door een extremistische schutter werd aangericht in twee moskeeën.

Ardern bezocht zaterdagochtend de moslimgemeenschap in Christchurch, die zwaar is getroffen door de aanslagen.

Wapens zijn geen heikel onderwerp in Nieuw-Zeeland. Hoewel veel inwoners over een wapen beschikken, kent het land geen lange geschiedenis van schietincidenten, zoals dat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten wel het geval is.

Branton Tarrant, de dader van de aanslag op de moskeeën, had een vergunning en bezat de vijf grote vuurwapens die hij tijdens de slachting gebruikte legaal. Bij de schietpartijen kwamen zeker 49 mensen om het leven. Meer dan veertig mensen raakten gewond.

Wapens zijn gemakkelijk te krijgen in Nieuw-Zeeland

Wapenbezitters moeten in Nieuw-Zeeland wel een vergunning krijgen. Het aantal wapens dat mensen thuis hebben, hoeft echter niet te worden geregistreerd. Daarom weet de overheid niet exact hoeveel vuurwapens iedereen in huis heeft. Volgens schattingen zijn er anderhalf miljoen wapens in omloop, op een bevolking van vijf miljoen inwoners.

De dader had ook twee semiautomatische wapens, die in bijvoorbeeld buurland Australië verboden zijn, in zijn bezit. In Australië werden de wapenwetten flink aangescherpt na een schietpartij in Port Arthur in 1996 waarbij 35 doden vielen.

Proces tegen de hoofdverdachte gaat 5 april van start

Het proces tegen de hoofdverdachte van de terroristische aanslagen, Tarrant, begint op 5 april. Dat bepaalde de Nieuw-Zeelandse rechtbank eerder op zaterdag.

De Australiër Tarrant, die gelooft dat het blanke ras superieur is, blijft op last van de rechter in voorlopige hechtenis tot zijn proces begint. Hij eiste de aanslag vrijdag online op. Hij maakte onder meer videobeelden en zond deze live uit.

Twee andere verdachten zitten nog vast, maar zijn nog niet aangeklaagd. Zij zouden Tarrant vermoedelijk hebben geholpen bij het voorbereiden van zijn aanslag.

Slachtoffers afkomstig uit verschillende landen

Premier Ardern vertelde op de persconferentie ook dat de slachtoffers van de aanslagen afkomstig waren uit verschillende landen. Hiermee benadrukte ze de wereldwijde impact van de terroristische acties.

De Nieuw-Zeelandse regering heeft gezegd nauw samen te werken met de consulaire diensten van onder meer Pakistan, Turkije, Saoedi-Arabië, Bangladesh, Indonesië en Maleisië.

Ardern: 'Verdachte wilde nog groter bloedbad aanrichten'

Volgens premier Ardern was de verdachte na de beschietingen in de moskeeën van plan om nog meer slachtoffers te maken, zo vertelde ze aan enkele journalisten in Christchurch.

Ardern vertelde tevens dat de verdachte nog twee vuurwapens in zijn auto had liggen. "De dader was mobiel, het was duidelijk zijn bedoeling om door te gaan met de aanval", aldus de Nieuw-Zeelandse premier.