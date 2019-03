Het proces tegen de hoofdverdachte van de terroristische aanslagen op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, Brenton Tarrant, begint op 5 april. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse rechtbank zaterdag (lokale tijd) bepaald.

De Australiër Tarrant blijft op last van de rechter in voorlopige hechtenis tot zijn proces begint.

De 28-jarige verdachte werd voorgeleid achter gesloten deuren. Alleen geaccrediteerde media waren welkom in de rechtszaal.

Tarrant wordt ervan verdacht zeker 49 mensen te hebben doodgeschoten in twee verschillende moskeeën. Meer dan veertig mensen raakten gewond.

Verdachte had wapenvergunning, premier wil wetten aanpassen

De hoofdverdachte heeft bij de aanslag vijf wapens gebruikt, zei de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zaterdagochtend tijdens een persconferentie. Ook was hij sinds november 2017 in het bezit van een wapenvergunning.

"Onze wapenwetten zullen veranderen", zei Ardern. "Eerdere pogingen om dit voor elkaar te krijgen zijn mislukt, maar nu is het tijd."

Tarrant eiste de aanslag vrijdag online op. Hij maakte onder andere videobeelden en zond deze live uit.

Slachtoffers afkomstig uit verschillende landen

Premier Ardern vertelde op de persconferentie ook dat de slachtoffers van de aanslagen afkomstig waren uit verschillende landen. Hiermee benadrukte ze de wereldwijde impact van de terroristische acties.

De Nieuw-Zeelandse regering heeft gezegd nauw samen te werken met de consulaire diensten van onder meer Pakistan, Turkije, Saoedi-Arabië, Bangladesh, Indonesië en Maleisië.

Ardern: 'Verdachte wilde nog groter bloedbad aanrichten'

Volgens premier Ardern was de verdachte na de beschietingen in de moskeeën van plan om nog meer slachtoffers te maken, vertelde ze aan enkele journalisten in Christchurch.

Ardern vertelde tevens dat de verdachte nog twee vuurwapens in zijn auto had liggen. "De dader was mobiel, het was duidelijk zijn bedoeling om door te gaan met de aanval," aldus de Nieuw-Zeelandse premier.