Nog 2 van de 42 gewonden van de terroristische aanslagen op twee moskeeën, onder wie een vierjarig kind, verkeren in levensgevaar. De Nieuws-Zeelandse politie meldt dit vrijdagavond Nederlandse tijd op Twitter.

Bij de aanslagen, die vrijdagmiddag lokale tijd plaatsvonden, zijn 49 personen om het leven gekomen.

De 28-jarige Brenton Tarrant heeft de aanslag online opgeëist. Zijn identiteit is nog niet officieel bevestigd, omdat hij nog een verdachte is. Hij moet zaterdag in de rechtbank verschijnen.

De Nieuw-Zeelandse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag lokale tijd onderzoek gedaan in een woning die "gelinkt" is aan de aanslagen.

Direct na de aanslag zijn drie mannen en een vrouw aangehouden. Een van hen is vrijgelaten en twee anderen zitten nog vast, meldt de politie. De andere verdachte wordt aangeklaagd. Of dit Tarrant betreft, is dus nog niet bekendgemaakt.

Verdachte had wapenvergunning

De hoofdverdachte heeft bij de aanslag vijf wapens gebruikt, zei de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zaterdagochtend lokale tijd tijdens een persconferentie. Ook was hij in het bezit van een wapenvergunning.

"Onze wapenwetten zullen veranderen", zei Ardern. "Eerdere pogingen om dit voor elkaar te krijgen zijn mislukt, maar nu is het tijd."

Ook heeft de premier bevestigd dat de dader een Australische burger is.