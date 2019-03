Openbaar aanklagers in Mexico doen onderzoek naar de vondst van negentien plastic zakken gevuld met menselijke resten. De zakken werden gevonden in de staat Jalisco, waar bendegeweld de laatste jaren steeds meer toeneemt.

De autoriteiten vonden de tassen donderdag in een rivier met afvalwater in de plaats Ixtlahuacan, ongeveer 41 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Guadalajara. Forensisch experts onderzoeken of de tassen complete lichamen bevatten en of de slachtoffers als vermist waren opgegeven, meldt een opsporingsambtenaar vrijdag tegenover Reuters.

Jalisco wordt de laatste jaren geteisterd door het Jalisco New Generation Cartel, momenteel een van de meest machtige drugsbendes in Mexico.

De strijd tussen bendes droeg vorig jaar bij aan een recordaantal moorden in het Noord-Amerikaanse land. Uit officiële cijfers bleek dat rechercheurs vorig jaar 33.341 moordonderzoeken hebben geopend in Mexico.

Het land kampt al jaren met ernstig geweld. De overheid is verwikkeld in een strijd tegen drugskartels. Een van de beloften van de nieuwe president Andrés Manuel López Obrador, die in december is beëdigd, is het terugdringen van geweld in het land. Desondanks is ook de eerste maanden van dit jaar het aantal geweldsincidenten hoog in Mexico.