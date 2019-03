Duizenden betogers zijn in Algerije de straat op gegaan om het vertrek te eisen van president Abdelaziz Bouteflika. De 82-jarige leider maakte deze week weliswaar bekend dat hij zich niet herkiesbaar stelt, maar blies ook de geplande presidentsverkiezingen in april af. Daardoor blijft hij voorlopig gewoon zitten.

In hoofdstad Algiers verzamelde zich vrijdag een menigte op een plein. De overwegend jonge betogers hadden onder meer een spandoek meegenomen met het opschrift 'Jij doet alsof je ons begrijpt, wij doen alsof we luisteren'. Dat verwijst kennelijk naar de pogingen van de regering om boze Algerijnen ervan te overtuigen dat naar ze is geluisterd.

De regering had aanvankelijk bekendgemaakt dat Bouteflika nogmaals wilde meedoen aan de verkiezingen, maar krabbelde terug na wekenlange protesten. De president is al twintig jaar aan de macht, maar verscheen nauwelijks meer in het openbaar sinds hij 2013 een beroerte had. Betogers vinden dat hij niet langer in staat is te regeren.

Hoewel Bouteflika het gezicht is van de regering, is zijn vertrek voor veel betogers niet genoeg. Ze willen ook dat de schimmige kliek rond de president het veld ruimt. Dat invloedrijke establishment staat in Algerije bekend als le pouvoir, wat zoiets als 'de macht' betekent. De machthebbers wisten in 2011 de Arabische Lente te overleven die tal van autocraten in de regio de kop heeft gekost.

De helft van de Algerijnse bevolking is jonger dan dertig jaar en er bestaat veel frustratie over de hoge jeugdwerkloosheid en corruptie. De grootschalige protesten worden geleid door studenten.

In de Algerijnse hoofdstad Algiers verzamelde zich vrijdag een grote mensenmassa. (Foto: AFP)