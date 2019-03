Politieagenten in Nieuw-Zeeland voeren in de nacht van vrijdag op zaterdag (lokale tijd) onderzoek uit in een woning die "gelinkt" is aan de aanslagen die vrijdag hebben plaatsgevonden bij twee moskeeën. Volgens de laatste berichten ligt het dodental op 49 personen, nog eens 48 mensen liggen in het ziekenhuis.

De politie laat weten dat omliggende woningen in Dunedin, op 300 kilometer van de locaties van de aanslagen, worden ontruimd gedurende het onderzoek in het pand.

Brenton Tarrant (28) heeft de aanslag online opgeëist en is ook te zien op de beelden van de schietpartijen. De autoriteiten hebben zijn identiteit overigens niet officieel bevestigd, omdat hij zaterdag in de rechtbank moet verschijnen en officieel nog een verdachte is.

Op de beelden, die enige tijd als livestream werden uitgezonden, is te zien hoe de schutter met munitie en wapens in de auto naar de Masjid Al Noor-moskee rijdt. Ook is gefilmd hoe wordt geschoten op de mensen die bezig waren met het gebed. Na een paar minuten haalde hij nieuwe kogels uit zijn voertuig, waarna hij weer terugging om verder te gaan met zijn aanval.

De stream stopte toen de schutter weer in zijn auto stapte en ogenschijnlijk op weg was naar de tweede moskee in Christchurch. Korte tijd later kregen de hulpdiensten ook meldingen binnen over een schietpartij aldaar. In de Masjid Al Noor-moskee zijn 41 doden gevallen, zeven mensen kwamen om in de tweede moskee en nog een persoon bezweek in het ziekenhuis.

De politie vraagt met klem om de beelden die door de schutter zijn gemaakt niet op sociale media te delen. Op de twee locaties van de aanslagen zijn al bloemen neergelegd. Ook branden er kaarsjes voor de slachtoffers.

'Daad was zeer goed voorbereid'

Volgens de autoriteiten zijn de aanslagen zeer goed voorbereid door de schutter. Er is voor de schietpartijen een tientallen pagina's tellend manifest online gezet, waarin de verdachte zijn afkeer voor de islam uiteenzet.

Er zijn ook explosieven aangetroffen die waren vastgemaakt aan één of meerdere voertuigen. Deze zijn onschadelijk gemaakt voor ze konden afgaan.

Premier Jacinda Ardern bevestigde eerder tijdens een persconferentie dat de schutter extremistische motieven had, maar niet voorkwam op lijsten van de politie met mensen die er dergelijke denkbeelden op nahouden.

Een van de herdenkingen voor de slachtoffers. (Foto: AFP)

Meerdere landen scherpen beveiliging aan

Zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd de beveiliging bij moskeeën aan te scherpen. De slachtoffers van de aanslagen worden massaal herdacht, ook bij tientallen moskeeën in Nederland.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg laat weten dat de lokale autoriteiten in Nederland alert blijven rondom moskeeën. "Het gepolariseerde debat kan impact hebben op snel radicaliserende groepjes of eenlingen", aldus Aalbersberg.

In Rotterdam worden zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om "het gevoel van onveiligheid weg te nemen", meldt een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl. Er is hier geen concrete dreiging, wordt benadrukt. Ook in Amsterdam is dit het geval.