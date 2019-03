Bij twee terroristische aanslagen in moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch en de buitenwijk Linwood zijn vrijdag zeker veertig dodelijke slachtoffers gevallen. Zeker twintig mensen zijn zwaargewond, bevestigde premier Jacinda Ardern vrijdagochtend rond 7.30 uur (Nederlandse tijd) op een persconferentie.

Het vuur werd in twee moskeeën geopend op de aanwezige gelovigen. Er zijn vier verdachten aangehouden.

Ardern bevestigde dat zij extremistische motieven hadden. Ze kwamen echter niet voor op lijsten van de politie met mensen die er dergelijke denkbeelden op nahouden.

De schutter plaatste voordat hij de aanslag pleegde een tientallen pagina's tellende manifest online. Hierin geeft hij zijn visie op diverse grote actuele thema's, waaronder de islam.

Aan het begin van de middag (lokale tijd) drong de schutter de moskee in Christchurch binnen terwijl gelovigen bezig waren met het gebed. Lokale media melden dat getuigen meerdere slachtoffers, onder wie kinderen, op de grond hebben zien liggen.

Bewoners moeten van de politie binnen blijven

Bewapende agenten liepen rond in het centrum van Christchurch. Bewoners zijn opgeroepen in hun huizen te blijven. Een fotograaf van lokale media zei dat er drie zwaargewonden op de trappen van de moskee lagen. Een ooggetuige zegt zeker twintig schoten te hebben gehoord.

De politie heeft de getroffen gebieden afgesloten. Moskeeën in het hele land zijn gevraagd om hun deuren te sluiten. Ook scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen zijn lange tijd dicht gehouden.

De politie roept mensen op de schokkende beelden van de aanslag zelf niet te bekijken en autoriteiten vragen mensen om de beelden niet te delen.

Grote internetbedrijven als YouTube en Facebook hebben systemen om dergelijke video’s te detecteren, zodat ze niet opnieuw door anderen gedeeld kunnen worden als ze eenmaal offline zijn gehaald.

Politie houdt vier verdachten aan

De nationale politiechef, commissaris Mike Bush, zei dat er vier verdachten zijn gearresteerd; drie mannen en een vrouw. Een van hen heeft de Australische nationaliteit. Hij kon verder nog geen officiële mededelingen doen over de aanleiding van de schietpartijen.

Wel stelde Bush dat er naast de verrichte arrestaties ook enkele explosieven onschadelijk zijn gemaakt. De geïmproviseerde bommen waren bevestigd aan enkele voertuigen die in de buurt van de moskeeën stonden.

Op internet circuleren beelden die gemaakt lijken te zijn door de dader, waarop te zien is hoe hij het gebouw binnenstapt en om zich heen begint te schieten. De politie roept mensen op de schokkende beelden niet te bekijken.

Onder meer het nationale cricketteam van Bangladesh, dat zaterdag een wedstrijd zou spelen in en tegen Nieuw-Zeeland, was vrijdag aanwezig in de moskee in Christchurch. Volgens een woordvoerder van het team zijn alle spelers ongedeerd en veilig. De wedstrijd is wel afgelast.

Speciale eenheden houden de omgeving van de moskee in de gaten. (Foto: ANP)

Premier Nieuw-Zeeland veroordeelt aanval

Minister-president Ardern sprak van "een van de zwartste dagen in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland".

"Wat hier is gebeurd, is overduidelijk een ongeëvenaarde daad van geweld", aldus Ardern. Meerdere parlementsleden spraken eveneens hun afschuw uit over de schietpartijen.

Premier Mark Rutte heeft via Twitter zijn condoleances overgebracht aan Nieuw-Zeeland. Hij zegt geschokt te zijn door de aanslagen.