Bij twee schietpartijen bij moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch en Linwood zijn vrijdag meerdere slachtoffers gevallen.

De plaatselijke politie heeft bevestigd dat er in beide steden schoten zijn gelost, maar kon nog niet zeggen of de schietpartijen in of nabij de moskeeën was. Tevens werden er nog geen mededelingen gedaan over het aantal slachtoffers. In beide steden wordt nog gezocht naar de daders.

Volgens de Nieuw-Zeelandse televisiezender TVNZ zijn bij het eerste incident in Christchurch zeker zes doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Volgens onbevestigde berichten ligt het dodental zelfs boven de veertig.

Aan het begin van de middag zou een schutter de moskee in Christchurch binnen zijn gedrongen, terwijl gelovigen bezig waren met het gebed. Lokale media melden dat getuigen meerdere slachtoffers, onder wie kinderen, op de grond hebben zien liggen.

Onder meer het nationale cricketteam van Bangladesh, dat zaterdag een wedstrijd speelt in en tegen Nieuw-Zeeland, was vrijdag aanwezig in de moskee in Christchurch. Volgens een woordvoerder van het team zijn alle spelers ongedeerd en veilig.

Bewapende agenten liepen rond in het centrum van Christchurch. Bewoners zijn opgeroepen in hun huizen te blijven. Een fotograaf van lokale media zei dat er drie zwaargewonden op de trappen van de moskee lagen. Een ooggetuige zegt zeker twintig schoten te hebben gehoord.