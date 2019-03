De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft Italiaanse rechters donderdag gevraagd om jaloezie of woede jegens een vrouw niet meer als verzachtende omstandigheden aan te dragen bij het vaststellen van een strafmaat.

Onlangs deden Italiaanse rechters opvallende uitspraken in twee moordzaken. De rechters hadden de straffen aanzienlijk verlaagd, omdat de dader als beweegreden aandroeg dat hij boos of jaloers op het slachtoffer was. De uitspraken leidden tot woedende reacties in Italië.

In Bologna kreeg een man in hoger beroep niet 32, maar 16 jaar celstraf voor het wurgen van zijn partner. Een psychiater getuigde voor het hof dat de man een 'crime passionel' had gepleegd uit woede over tekstberichten van andere mannen op de smartphone van zijn vrouw.

Daarnaast werd een man uit Genua tot zestien jaar cel veroordeeld, in plaats van de dertig jaar die was geëist door de openbaar aanklager. De man stak zijn vrouw dood, omdat zij haar minnaar niet in de steek had gelaten zoals ze beloofd had. De rechter was mild, omdat hij zei te begrijpen dat de man uit "diepe teleurstelling en wanhoop" had gehandeld.

Premier wil 'betere samenleving' voor vrouwen

Premier Conte reageerde donderdag op Facebook met een opvallende oproep richting de rechterlijke macht. "Geen enkele emotionele reactie en geen enkel gevoel, hoe intens ook, kan in een moordzaak een verzachtende omstandigheid zijn", schreef hij.

De minister-president pleitte voor een "culturele revolutie" in de houding van Italianen jegens vrouwen, om van zijn land een "betere samenleving" te maken. Huiselijk geweld is een groot en structureel probleem in Italië.

Verdachten verkrachting vrijuit, omdat slachtoffer 'lelijk' was

Een derde zaak die recent tot woedende reacties leidde, was de vrijspraak van twee verdachten in een verkrachtingszaak in Ancona.

De drie rechters oordeelden dat het slachtoffer te lelijk was om te verkrachten en de seks daarom waarschijnlijk zelf had geïnitieerd.