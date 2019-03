Interpol heeft een opsporingsverzoek voor twintig verdachten uitgevaardigd in de zaak rond de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Turkije liet donderdag weten hierom te hebben gevraagd.

Deze zogenoemde red notice roept politie-eenheden wereldwijd op om alert te zijn op deze personen en ze indien mogelijk te arresteren.

Het is niet duidelijk om wie het precies gaat. Interpol heeft de notificatie nog niet bevestigd.

Khashoggi, columnist van de Amerikaanse krant The Washington Post, verdween in oktober 2018 na een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel. Later bleek hij in het gebouw gedood te zijn.

Veel diensten leggen schuld bij kroonprins Bin Salman

Zowel de Amerikaanse inlichtingendiensten als de Verenigde Naties leggen de schuld bij hooggeplaatste personen in Saoedi-Arabië.

De opdracht zou zijn gegeven door de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, hoewel er geen bewijs is waarmee de schuld rechtstreeks en onbetwistbaar bij de prins kan worden neergelegd.

De regering van het Arabische land houdt nog altijd vol dat de koninklijke familie niet bij de dood van de journalist betrokken was.

Het lichaam van de journalist is nog zoek

Het lichaam van Khashoggi, dat in stukken zou zijn gehakt, is ondanks zoekacties nog niet teruggevonden.

Volgens informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten zit Bin Salman niet alleen achter de dood van Khashoggi, maar zou hij persoonlijk het bevel hebben gegeven.