Het gerechtshof in New York heeft donderdag besloten dat president Donald Trump zich niet mag beroepen op immuniteit in een proces wegens laster dat tegen hem is aangespannen door een deelneemster van het programma The Apprentice, melden Amerikaanse media.

Summer Zervos, een restauranthouder uit Californië, deed in 2005 mee aan het vijfde seizoen van het programma.

Trump nodigde haar twee jaar later uit voor een sollicitatiegesprek in het Beverly Hills Hotel. Daar zou Trump haar ongewenst hebben betast en hebben geprobeerd haar te kussen, stelt de vrouw.

Trump spreekt de aanklacht tegen. Zervos begon in januari 2017 een proces tegen de huidige Amerikaanse president wegens laster, omdat hij claimt dat zij de beschuldigingen heeft verzonnen. De restauranthouder wil excuses van Trump en een schadevergoeding.

Trump beroept zich op vrijheid van meningsuiting

Het hof oordeelde dat de immuniteit die Trump claimt te hebben nu hij in het Witte Huis zit, niet geldt voor dit soort zaken. Dit betekent dat het proces verder kan gaan.

De kans is groot dat Zervos en haar advocaten de rechtbank nu gaan vragen om Trump onder ede te horen.

De advocaten van Trump stelden niet alleen dat de miljardair immuniteit geniet zolang hij president is, maar ook dat zijn claim dat de vrouw een leugenaar is onder de vrijheid van meningsuiting valt. Het hof verwierp deze argumenten.