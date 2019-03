Het Franse Hof van Justitie heeft donderdag besloten dat de aanklachten van seksueel misbruik tegen de omstreden islamdeskundige Tariq Ramadan niet wordt ingetrokken.

Franse media melden dat het Hof in Parijs het verzoek van de wetenschapper om de zaak te sluiten "te prematuur" vindt. Eerder besloot een lagere rechtbank dit ook al.

De 56-jarige Ramadan had hierom gevraagd, nadat hij vorige jaar negen maanden in voorarrest heeft gezeten vanwege de aanklachten van twee vrouwen. In november kwam hij voorwaardelijk vrij, maar hij bleef verdachte in de zaak.

Ramadan, die onder meer in Rotterdam heeft gewerkt, ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik. Hij heeft wel toegegeven seksuele contacten met de vrouwen te hebben gehad, maar daar kwam volgens hem geen dwang bij kijken.

De Egyptisch-Zwitserse wetenschapper lijdt aan multiple sclerose en was gedetineerd in een Frans gevangenisziekenhuis. Hij had al meerdere keren tevergeefs gevraagd om op borgtocht vrij te komen.

Vrijlating ging gepaard met strenge voorwaarden

De vrijlating ging gepaard met strenge voorwaarden. Hij moest 300.000 euro borg betalen en zijn paspoort inleveren en moet zich wekelijks melden bij de politie. Ook mag hij het land niet verlaten.

Ramadan werkte eerder als integratieadviseur voor de gemeente Rotterdam. Ook was hij gastdocent aan de Erasmus Universiteit. Hij doceerde tot voor kort aan de Oxford University, maar werd na de aantijgingen door de universiteit op non-actief gesteld.

Ramadan raakte in 2009 in opspraak in Rotterdam

Ramadan raakte in 2009 in opspraak. Zowel de gemeente Rotterdam als de Erasmus Universiteit stopte met de samenwerking met Ramadan, nadat duidelijk was geworden dat hij een wekelijks tv-programma maakte voor de door de Iraanse regering gefinancierde zender Press TV.

In dat islamitische land was het op dat moment onrustig, omdat demonstraties van studenten met harde hand werden neergeslagen door het regime. Op de Erasmus Universiteit zitten veel Iraanse studenten.