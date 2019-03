Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil dat het rapport van Robert Mueller over de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen openbaar wordt gemaakt.

Het Huis van Afgevaardigden heeft donderdag met een overweldigende meerderheid een motie aangenomen waarin om openbaarmaking wordt gevraagd.

Volgens insiders in Washington is Mueller bezig met de slotfase van zijn lijvige rapport. In principe biedt de speciaal aanklager, die medio 2017 werd aangesteld, zijn eindrapport aan de minister van Justitie aan. Deze doet dan in zijn eigen woorden verslag van het rapport aan het Congres.

In principe kan het Congres de minister niet dwingen om het volledige rapport openbaar te maken. Maar met het aannemen van deze motie geeft het Huis, dat sinds januari een Democratische meerderheid kent, wel een helder signaal af. Dit zal de minister van Justitie William Barr onder druk zetten.

Minister van justitie heeft 'transparantie' beloofd

De bewindsman heeft al gezegd dat hij "transparant" zal zijn over het rapport van Mueller. Sommige Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden noemden de motie van de Democraten daarom tijdsverspilling. "We roepen nu de minister op de wet te volgen, zoals hij al beloofd heeft", stelde een Republikeinse afgevaardigde.

Overigens kan het Huis van Afgevaardigden, als Barr het rapport niet vrijgeeft, Mueller wel vragen om onder ede te komen getuigen over zijn rapport. Sommige Democraten hebben al gezegd eventueel naar de rechter te zullen stappen om de openbaarmaking van de documenten van Mueller af te dwingen.

Het onderzoek van Mueller heeft tot nu toe geleid tot 34 aanklachten tegen medewerkers en oud-medewerkers van president Donald Trump en het Witte Huis.