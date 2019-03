Eén Britse ex-militair wordt alsnog vervolgd voor zijn rol tijdens Bloody Sunday, toen veertien ongewapende demonstrerende jongens en mannen in 1972 door Britse troepen werden doodgeschoten in de Noord-Ierse stad Londonderry.

Hij wordt vervolgd voor zeker twee moorden, is te lezen in een persverklaring die via Britse media verspreid is.

Het politie- en justitieonderzoek naar Bloody Sunday heeft nu zeven jaar geduurd. De rol van achttien militairen is bekeken, een van hen is onlangs overleden. Nu wordt dus slechts een van de mannen vervolgd, omdat tegen de rest "onvoldoende bewijs" is.

Het onderzoek vanuit justitie volgde op een twaalfjarig politiek onderzoek, waarin in 2010 werd geconstateerd dat de paratroepers de controle hadden verloren en dat daardoor de doden vielen.

Bloody Sunday is een van de beruchtste incidenten tijdens de periode die bekendstaat als The Troubles. Noord-Ierland kampte in de tweede helft van de twintigste eeuw met geweld en onrust. U2 zong in het lied Sunday Bloody Sunday (1983) over de gebeurtenis.

Een van de demonstranten wordt weggetrokken door een Britse militair. (Foto: AFP)