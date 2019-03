De leider van de New Yorkse maffiafamilie Gambino, Francesco Cali, is woensdagavond voor zijn woning in Staten Island vermoord. Hij werd zes keer in het bovenlichaam geschoten, meldt de The New York Times. De laatste keer dat een leider van een grote maffiaclan werd vermoord, was in 1985.

De autoriteiten in New York bevestigen dat het slachtoffer een hooggeplaatst lid van de Gambino-misdaadfamilie is.

Nadat Cali werd gevonden, brachten de hulpdiensten hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Staten Island, waar hij dood werd verklaard. De moordenaar ontkwam, volgens getuigen, in een blauwe pick-uptruck.

Cali's vrouw en kinderen waren thuis, melden lokale media. De 53-jarige maffioso was bekend onder de naam 'Franky Boy' en leefde een betrekkelijk teruggetrokken bestaan. In 2015 kwam hij aan de top van de Gambino's.

De politie onderzoekt of Cali is vermoord in opdracht van rivaliserende maffiaclans of dat de dader een persoonlijk motief had. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

De macht van de Gambino-clan

New York telt vijf maffiaclans. De Gambino's zijn verbonden met de Inzereillo-clan op Sicilië. De Gambino-familie was ooit de grootste en invloedrijkste georganiseerde misdaadgroep van de Verenigde Staten.

De familie werd eerder geleid door de beroemde misdaadbaas John J. Gotti. Hij nam de macht in de clan over door in 1985 de moord op zijn voorganger, Paul Castellano, te organiseren voor een restaurant in Manhattan.

In de jaren negentig nam de macht van de Gambino-familie af, toen verschillende leiders werden veroordeeld voor moord en afpersing.