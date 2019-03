De stroomvoorziening in Venezuela is na een enorme storing van zeven dagen weer nagenoeg geheel hersteld, meldt de Venezolaanse regering donderdag. De problemen waren dinsdag al in grote delen van het land opgelost.

Na een gedwongen pauze kan iedereen donderdag weer aan het werk, zegt minister van Informatie Jorge Rodríguez. Volgens hem zijn er alleen nog problemen in twee dorpen bij de hoofdstad Caracas.

De stroom viel uit in grote delen van het land en in Caracas. De voornaamste oorzaak was een defect in de cruciale waterkrachtcentrale Simón Bolívar, in het oosten van het land, die 80 procent van de elektriciteit in het land levert.

Door de stroomstoring werd niet alleen het openbare leven deels platgelegd, maar ontstonden ook andere problemen. In het door een humanitaire en economische crisis geteisterde land bedierf voedsel en konden ziekenhuizen beperkt mensen helpen.

Ook ontstond er een tekort aan drinkwater. Op meerdere plekken in het land werden watertanks geplaatst, zodat Venezolanen alsnog aan schoon water konden komen. Sommige mensen besloten emmers te vullen met water uit een rioleringskanaal.

Maduro geeft Verenigde Staten schuld

Tegenstanders van de regering wijten de storing aan mismanagement en slecht onderhoud. De regering van Nicolás Maduro zegt dat een cyberaanval vanuit de Verenigde Staten de oorzaak was.

Maduro acht ook de oppositieleider en zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó, die hij een marionet van de Amerikanen noemt, medeverantwoordelijk voor de grootschalige stroomuitval.

De omstreden president gaf dinsdag vanwege de stroomstoring alle Amerikaanse diplomaten 72 uur om het land te verlaten. Eerder op de dag maakten de Verenigde Staten bekend de laatste overheidsmedewerkers terug te halen.

Het land besloot in januari, toen Guaidó zichzelf uitriep tot legitieme leider van het Zuid-Amerikaanse land, het aantal ambassademedewerkers te halveren. Er werd niet bekendgemaakt wanneer de andere helft vertrekt.