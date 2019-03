De Amerikaanse Senaat heeft met 54 stemmen voor en 46 tegen een resolutie aangenomen, waarmee het een einde wil maken aan de Amerikaanse militaire steun aan Saoedi-Arabië in Jemen. Daarmee wijst de Senaat direct het beleid van president Donald Trump richting het Saoedische koninkrijk af.

Volgens de Senaat schendt betrokkenheid van de Amerikanen in Jemen de grondwet, omdat niet de president maar het Congres bepaalt wanneer de VS zich in een oorlog mengt.

Het Huis van Afgevaardigden moet de resolutie nog goedkeuren, voordat het naar de president wordt gestuurd.

Het Witte Huis heeft aangegeven dat de president zijn veto zal uitspreken. Het zou de eerste keer zijn voor Trump. Hij heeft tijdens zijn presidentschap nog geen gebruik gemaakt van zijn vetorecht.

Hij verzet zich tegen het bekritiseren van Saoedi-Arabië en noemt het land een belangrijke strategische bondgenoot. Het Witte Huis stelt dat de resolutie de bilaterale betrekkingen in de regio benadeelt en dat het de strijd tegen extremisme schaadt.

Oorlog in Jemen duurt al vier jaar

Door de burgeroorlog tussen de Jemenitische regering, gesteund door de Saoedische coalitie, en de Houthi-rebellen zijn tienduizenden burgerslachtoffers gevallen. De gevechten duren al vier jaar.

De Verenigde Naties sprak eerder van een humanitaire ramp in het land door de extreme hongersnood ten gevolge van de oorlog. Meer dan 24 miljoen inwoners zijn afhankelijk van noodhulp, de helft is zelfs compleet afhankelijk van voedselhulp.

De strijdende partijen hebben vorige maand een eerste akkoord gesloten over een staakt-het-vuren in de plaats Hodeidah, zoals eerder afgesproken tijdens een vredesoverleg in Zweden. De havenstad speelt een zeer belangrijke rol bij de import van levensmiddelen en medicijnen.