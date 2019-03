Ook de Verenigde Staten zullen de Boeing 737 MAX aan de grond houden. Dat is een besluit van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, maakte president Donald Trump woensdag bekend.

Piloten en luchtvaartmaatschappijen zijn volgens de president al ingelicht. Eerder op de dag sloot Canada ook al het luchtruim voor de toestellen.

Afgelopen zondag crashte een Boeing 737 MAX 8 van Etiophian Airlines. Het vliegtuig stortte neer in een weiland in Ethiopië. Bij het ongeval kwamen 157 mensen om het leven. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat dit type toestel betrokken is bij een crash. Veel landen hebben daarop besloten de 737 MAX-toestellen voorlopig aan de grond te houden.

Onduidelijk tot wanneer de toestellen in de VS aan de grond blijven

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft gezegd dat onduidelijk is hoelang de toestellen aan de grond moeten blijven. Wel is duidelijk geworden dat de uitrol van een software-update, die Boeing eerder al heeft aangekondigd, maanden in beslag zal nemen.

De FAA kijkt tegelijkertijd naar de mogelijkheid om toestellen van de 737 MAX die geen passagiers vervoeren wel toegang tot het luchtruim te verschaffen, als daar behoefte aan blijkt te zijn.

Ook heeft de FAA, die direct betrokken is bij het onderzoek in Ethiopië, gezegd dat de zwarte dozen naar Frankrijk zullen worden gebracht voor verder onderzoek.

Volgens Trump komt Boeing snel met een oplossing

Trump heeft op zijn beurt gezegd dat Boeing snel met een oplossing komt. Het is de vraag wat voor oplossing de president bedoelt, aangezien nog niet duidelijk is wat er aan het toestel mankeerde.

Wellicht hint Trump op financiële compensaties. Norwegian Air liet woensdag weten gecompenseerd te willen worden voor gemaakte onkosten. Wellicht volgen meer vliegtuigmaatschappijen het voorbeeld van Norwegian.

Veel toestellen zijn verkocht in Azië en de Verenigde Staten

Wereldwijd zijn er bijna vierhonderd Boeing 737 MAX 8-toestellen afgeleverd, die gekocht zijn door 49 verschillende luchtvaartmaatschappijen. Het gaat met name om Aziatische en Amerikaanse bedrijven.

In de Verenigde Staten vliegen onder meer United Airlines, Southwest Airlines en American Airlines met het toestel van Boeing. United Airlines heeft veertien toestellen, Southwest Airlines meer dan dertig en American Airlines meer dan twintig.

Nederland besloot al eerder het luchtruim te sluiten

In Nederland vliegt alleen luchtvaartmaatschappij TUI met de Boeing 737 Max 8. De Nederlandse tak van het bedrijf vliegt met drie toestellen.

Dinsdag meldde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat Nederland het luchtruim voor het toestel zou sluiten.