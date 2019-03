Paul Manafort, oud-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is woensdag in een tweede rechtszaak veroordeeld tot een celstraf van 73 maanden. Zijn totale straf komt daarmee uit op 7,5 jaar. Kort na zijn veroordeling werd hij door de staat New York geconfronteerd met nog een nieuwe aanklacht.

De tweede zaak waarin Manafort is veroordeeld, in het District of Columbia, draait rond twee aanklachten: een samenzwering om de Amerikaanse overheid te bedriegen en het beïnvloeden van getuigen. Manafort bekende vorig jaar schuld.

Zijn schuldbekentenis was onderdeel van een schikking met Robert Mueller, die het Ruslandonderzoek leidt. De twee aanklachten kwamen in dit onderzoek boven water. De voormalige campagneleider werkte in ruil voor strafvermindering mee met Mueller, maar de deal klapte eind 2018 toen bleek dat hij had gelogen.

In de andere rechtszaak, in de staat Virginia, is Manafort op 8 maart al veroordeeld tot 47 maanden cel. In totaal zou zijn straf daarmee op 120 maanden uitkomen, maar er is een overlap van 30 maanden.

Deze veroordeling draait rond acht aanklachten. Hij werd vorig jaar schuldig bevonden aan onder meer belasting- en bankfraude.

Opnieuw aanklacht aan adres van Manafort

Het nieuws over de nieuwe aanklacht tegen Manafort kwam kort nadat hij werd veroordeeld tot nog eens ruim zeventig maanden cel. Hij wordt nu aangeklaagd wegens hypotheekfraude en vijftien andere misdrijven.

De officier van justitie van New York, Cyrus Vance, wil met de aanklacht voorkomen dat Trump zijn ex-campagneleider uit de cel weet te houden. De president heeft namelijk de macht om gratie te verlenen voor federale misdaden. Manafort is tot 7,5 jaar cel veroordeeld op federaal niveau.

Trump heeft geen autoriteit om gratie te verlenen in strafzaken die door een staat worden gevoerd.