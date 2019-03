Zeker zes kinderen en vier volwassenen zijn door een schietpartij in een Braziliaanse school om het leven gekomen. Ook twee schutters zijn omgekomen. Het incident gebeurde in de plaats Suzano in de deelstaat Sao Paulo.

Minstens zeventien anderen, met name kinderen, raakten door de schietpartij gewond, meldt de politie van Sao Paulo.

De schutters, die volgens getuigen tussen de 20 en 25 jaar oud leken te zijn, vermoordden een werknemer van een nabijgelegen wasstraat, voordat ze de school ingingen.

Daders hadden zelfgemaakte bommen en kruisboog mee

Volgens de politie zijn het geen voormalige studenten van de school. Op de Raul Brasil school, waar het incident plaatsvond, volgen meer dan duizend kinderen tussen de elf en vijftien jaar les.

Naast een pistool, hadden de schutters zelfgemaakte bommen en een kruisboog mee. Toen de politie arriveerde, acht minuten nadat de schietpartij was begonnen, hadden de daders zichzelf al van het leven beroofd. Het motief voor hun daad is nog onbekend.

Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in Brazilië

Op vijfhonderd meter van de school vond kort voor de moorden een andere schietpartij plaats. Het is nog niet bekend of de twee incidenten verband met elkaar hebben.

Hoewel Brazilië een extreem gewelddadig land is op het gebied van jaarlijkse moorden, zijn schietpartijen op scholen er relatief zeldzaam. De laatste grote schietpartij op een school was in 2011, toen 12 kinderen werden doodgeschoten door een voormalig leerling in Rio de Janeiro.