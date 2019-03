De topman van Ethiopian Airlines zegt woensdag in gesprek met CNN dat de zwarte dozen van de gecrashte Boeing 737 MAX nog niet onderzocht zijn. Het is nog onduidelijk of dit in de Verenigde Staten of in Europa moet gaan gebeuren. Inmiddels hebben Egypte, Nieuw-Zeeland en India ook besloten de toestellen van dit type aan de grond te houden.

Hiermee wordt dit type vliegtuig in grote delen van de wereld, waaronder ook Europa, niet tot het luchtruim toegelaten.

Ethiopian Airlines-topman Tewolde GebreMariam zegt dat zijn voorkeur uitgaat naar het onderzoeken van de zwarte dozen in Europa, "omdat dat sneller is". Er is nog geen definitief besluit genomen over waar het onderzoek moet worden uitgevoerd.

Onder meer Maleisië, Australië, China, Indonesië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Singapore besloten al eerder de toestellen uit hun luchtruim te weren.

Het Europese agentschap voor veiligheid in de luchtvaart EASA besloot dinsdag vervolgens dat het toestel in heel Europa niet mag vliegen. Woensdag kwamen India, Egypte en Nieuw-Zeeland met een verbod.

Gestrande reizigers TUI woensdag opgehaald

Reisorganisatie TUI kon als gevolg van het sluiten van het Europese luchtruim twee vliegtuigen niet verder laten gaan. Een vlucht vanuit het West-Afrikaanse land Gambia week uit naar Gran Canaria, een van de Canarische Eilanden. Een vlucht vanuit Hurghada in Egypte ging niet naar Schiphol, maar naar Sofia in Bulgarije.

In de loop van woensdag zullen de passagiers opgehaald worden, laat TUI weten. TUI heeft in totaal drie Boeings van het type 737 MAX. Die mogen voorlopig niet vliegen. Het bedrijf heeft de planning opnieuw ingedeeld en extra vliegtuigen gehuurd. "Mensen die nu op vakantie gaan, kunnen gewoon gaan, zoals gepland", aldus TUI.

157 mensen omgekomen door vliegramp

Door de vliegramp met vlucht 302 van Ethiopian Airlines zijn 157 personen om het leven gekomen. Het gaat om 149 passagiers en 8 bemanningsleden.

Op de plek waar de Boeing 737 MAX zondag neerstortte, zijn volgens de luchtvaartmaatschappij alleen kleine delen van de slachtoffers teruggevonden. Volgens Ethiopian Airlines zijn er geen lichamen aangetroffen.