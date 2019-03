De gouverneur van Californië Gavin Newsom heeft het uitvoeren van de doodstraf verboden in zijn staat. Woensdag zal de gouverneur een bevel tekenen en daarmee 737 gevangenen in de dodencel gratie verlenen.

Dat melden verschillende Amerikaanse media. Niemand van de gedetineerden die vastzitten in afwachting van de uitvoering van hun doodstraf wordt vrijgelaten.

"Ik geloof niet dat een beschaafde gemeenschap kan stellen dat het een leider is in de wereld zolang zijn regering deze met voorbedachten rade en discriminerende executie van mensen blijft uitvoeren", zal Newsom woensdag zeggen volgens persbureau Reuters dat de tekst van de gouverneur inzag.

De dodencel in de Amerikaanse staat Californië is overvol en velen wachten al decennia op hun executie, die in Californië tot op heden met een dodelijk injectie werd voltrokken. Newsom gelooft dat het uitvoeren van de doodstraf kostbaar is en veel lasten met zich meebrengt. Ook zijn er in zijn ogen onevenredig veel minderheden en daders met een handicap die de doodstraf krijgen.