De Australische kardinaal George Pell, de voormalige financieel adviseur van het Vaticaan, heeft een gevangenisstraf van zes jaar gekregen voor het seksueel misbruiken van twee dertienjarige jongens.

De in Australië en Vaticaanstad lange tijd gerespecteerde ex-aartsbisschop van Sydney en Melbourne misbruikte de jongens in de Saint Patrick's Cathedral in Melbourne in 1996.

Een Australische jury had Pell eerder al schuldig bevonden. De rechter in Melbourne noemde het misbruik woensdag "een brutale en gewelddadige seksuele aanval". Volgens de rechter was het gedrag van de kardinaal "doorspekt met onthutsende arrogantie".

De rechtbank in de staat Victoria bepaalde dat Pell de komende drie jaar en acht maanden niet in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Daarnaast wordt hij voor de rest van zijn leven geregistreerd als dader van seksueel misbruik.

Rechter hield rekening met leeftijd en gezondheid kardinaal

De straf voor Pell valt desondanks veel lager uit dan de maximale straf van vijftig jaar, die hij had kunnen krijgen. De rechter had daarbij rekening gehouden met zijn leeftijd en gezondheid en het feit dat hij verder een leven zonder overtredingen had geleid.

De ex-aartsbisschop blijft volhouden dat hij onschuldig is en gaat in beroep tegen zijn veroordeling.

Pell is veroordeeld op grond van verklaringen van één persoon die het slachtoffer zegt te zijn van door Pell gepleegd misbruik in een volle kathedraal van Melbourne. Het 'tweede slachtoffer' heeft niet verklaard te zijn misbruikt of lastiggevallen, heeft daar nooit een klacht over geuit en is ook niet gehoord door de politie of aanklagers. Hij overleed in 2014, maar is toch als slachtoffer van Pell opgevoerd.

De twee dertienjarige jongens zouden door Pell betrapt zijn met sacramentele wijn in een achterkamer van de Saint Patrick's Cathedral in Melbourne.

Hoogste katholieke geestelijke die veroordeeld is voor misbruik

De 77-jarige Pell is de hoogste geestelijke in de rooms-katholieke kerk die wegens seksueel misbruik is veroordeeld. Pell was de belangrijkste financieel adviseur van paus Franciscus en tevens minister van Economische Zaken van het Vaticaan. Nog steeds geniet hij veel aanzien binnen het Vaticaan.

Het Vaticaan heeft ook een onderzoek ingesteld naar de Australische kardinaal, die in 2017 zijn functie neerlegde na de beschuldigingen.