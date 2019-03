Venezuela heeft Amerikaanse diplomaten dinsdag opgedragen binnen 72 uur het land te verlaten. Dat gebeurde nadat president Nicolás Maduro zijn collega Donald Trump had beschuldigd van "cybersabotage", waardoor het land te maken kreeg met de grootste stroomstoringen in de geschiedenis.

Maduro acht ook oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó, die hij een marionet van de VS noemt, medeverantwoordelijk voor de stroomuitval.

Openbaar aanklager Tarek Saab zei dinsdag het hooggerechtshof te hebben verzocht om een onderzoek naar de betrokkenheid van Guaidó bij de sabotage.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS had zelf al aangekondigd het ambassadepersoneel terug te halen na de oplopende spanningen tussen de twee landen in de afgelopen maanden.

In grote delen van Venezuela was er dinsdag weer elektriciteit. Op sommige plekken was dat voor het eerst in zes dagen. In het westen bij de grens met Colombia en in verscheidene wijken van Caracas zijn de problemen nog altijd niet opgelost.