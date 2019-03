Nederland sluit het luchtruim voor alle Boeing 737 MAX 8 en 9-vliegtuigen, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag.

Het besluit van minister Van Nieuwenhuizen volgt op een onderzoek van de ILT, de Nederlandse toezichthouder op de luchtvaart.

Een ILT-woordvoerder vertelt aan NU.nl dat de toezichthouder deze beslissing voornamelijk nam om de "veiligheid van de burgerluchtvaart" te garanderen en vanwege "de onduidelijkheden die er zijn rondom de luchtwaardigheid" van de Boeing 737 MAX.

Ook de "actuele ontwikkelingen in omliggende landen" en de "duidelijkheid die de ILT wil geven aan luchtvaartpassagiers" spelen een rol in de besluitvorming.

De zegsvrouw benadrukt dat het gaat om een "eigen beslissing" van de ILT. Deze is bijvoorbeeld niet genomen op basis van een advies van de Europese luchtvaartautoriteiten, die waarschijnlijk dinsdagavond met een verklaring komen.

Twee vliegtuigen van het Amerikaanse type toestel zijn in korte tijd neergestort. Zondag crashte een Boeing 737 MAX 8-toestel van Ethiopian Airlines. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Het is nog niet bekend wat de vliegramp in Ethiopië heeft veroorzaakt.

In november vorig jaar kwamen 189 mensen om het leven toen een toestel van hetzelfde type verongelukte.

Drie Nederlandse vliegtuigen van TUI blijven aan de grond

Luchtvaartmaatschappij TUI is de enige Nederlandse vliegmaatschappij die vliegt met de Boeing 737 MAX 8. TUI heeft in Nederland drie Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen in haar vloot. Die blijven dus aan de grond. "Dit geeft TUI, de respectievelijke autoriteiten en de fabrikant de tijd deze kwestie te bespreken", aldus het bedrijf.

TUI Nederland zal reizigers die woensdag met een Boeing 737 MAX 8 zouden vertrekken over een alternatieve vlucht informeren.

Meerdere landen sluiten luchtruim voor Boeing 737 MAX

Eerder op dinsdag besloten de luchtvaartautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk al dit type vliegtuig uit hun luchtruim te weren. Het Duitse reisconcern TUI Group, het moederbedrijf van TUI Nederland, besloot daarom alle vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX 8 aan de grond te houden.

In navolging van het VK besloten dinsdag meerdere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, hun luchtruimen te sluiten voor de toestellen. Ook Turkije zou de vliegtuigen willen weren, maar het besluit van dit land is niet officieel bekendgemaakt.

Eerder besloten ook Maleisië, Australië, China, Indonesië en Singapore toestellen van dit type te weren uit hun luchtruim. Ook de Noorse vliegmaatschappij Norwegian Air, de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT en een aantal Aziatische luchtvaartmaatschappijen hebben gezegd voorlopig geen Boeing 737 MAX 8-toestellen de lucht in te zullen sturen.

VS verplicht Boeing tot sneller doorvoeren software-update

De Amerikaanse toezichthouder FAA zei maandag dat de Boeing 737 MAX 8 kan blijven vliegen. Het toestel is "luchtwaardig", liet de luchtvaartautoriteit maandag weten. De FAA is nog wel bezig met het verzamelen van gegevens en houdt contact met internationale luchtvaartautoriteiten.

De Amerikaanse regering maakte dinsdag wel bekend dat Boeing zal worden verplicht een wijziging in het ontwerp van de 737 MAX 8 sneller door te voeren. Er wordt al maanden gewerkt aan de voorbereiding van de wijziging. Het gaat om een aanpassing van de vluchtsoftware.

De 737 MAX 8 werd in 2017 geïntroduceerd als een zuiniger herontwerp van de 737, die al vijftig jaar bestaat. De oorspronkelijke 737 wordt breed beschouwd als een van de veiligste en betrouwbaarste verkeersvliegtuigen.

Volgens Boeing waren eind januari 350 van de ruim 5.000 MAX-toestellen die tot nu toe zijn besteld aan de kopers afgeleverd.