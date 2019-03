Nederland sluit het luchtruim voor alle Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen. Eerder op dinsdag besloten de luchtvaartautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk al dit type vliegtuig uit hun luchtruim te weren. Die besluiten volgen op het neerstorten van een toestel van Ethiopia Airlines, waarbij zondag 157 mensen om het leven zijn gekomen.

De Britse reisorganisatie TUI Group, het moederbedrijf van TUI Nederland, heeft dinsdag besloten alle vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX 8 aan de grond te houden. Dat besluit is genomen nadat de luchtvaartautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hadden besloten dit type vliegtuig uit het luchtruim te weren.

TUI heeft al haar geplande vluchten met de Boeing 737 MAX opgeschort. Dit betekent dus ook dat TUI Nederland de 737 MAX-toestellen aan de grond houdt, bevestigt de reisorganisatie tegenover Nederland.

TUI heeft in Nederland drie Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen in haar vloot. TUI is de enige Nederlandse vliegmaatschappij die vliegt met dit type vliegtuig.

Meerdere landen sluiten luchtruim voor Boeing 737 MAX 8

In navolging van het VK besloten meerdere landen, waaronder Duitsland en Turkije, dinsdag om hun luchtruimen te sluiten voor de toestellen. Het besluit van deze laatstgenoemde landen is echter niet officieel bekendgemaakt.

Eerder besloten ook Maleisië, Australië, China, Indonesië en Singapore vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX te weren uit hun luchtruim.

Ook de Noorse vliegmaatschappij Norwegian Air en een aantal Aziatische luchtvaartmaatschappijen hebben gezegd voorlopig geen Boeing 737 MAX-toestellen in de lucht te zullen sturen.

Twee ongelukken met een Boeing 737 MAX in korte tijd

Het is nog niet bekend wat de vliegramp in Ethiopië heeft veroorzaakt. Het was het tweede ongeluk met een Boeing 737 MAX binnen korte tijd. In november vorig jaar kwamen 189 mensen om het leven toen een toestel van hetzelfde type verongelukte.

De Amerikaanse toezichthouder FAA zei maandag dat de Boeing 737 MAX kan blijven vliegen. Het toestel is "luchtwaardig", liet de luchtvaartautoriteit maandag weten. De FAA is nog wel bezig met het verzamelen van gegevens en houdt contact met internationale luchtvaartautoriteiten.

VS verplicht Boeing tot sneller doorvoeren software-update

De Amerikaanse regering maakte dinsdag wel bekend dat Boeing zal worden verplicht een wijziging in het ontwerp van de 737 MAX sneller door te voeren. Er wordt al maanden gewerkt aan de voorbereiding van de wijziging. Het gaat om een aanpassing van de vluchtsoftware.

De 737 MAX werd in 2017 geïntroduceerd als een zuiniger herontwerp van de 737, die al vijftig jaar bestaat. De oorspronkelijke 737 wordt breed beschouwd als een van de veiligste en betrouwbaarste verkeersvliegtuigen.

Volgens Boeing waren eind januari 350 van de ruim 5.000 MAX-toestellen die tot nu toe zijn besteld afgeleverd aan de kopers.