Boeing zal de komende weken een software-update gaan uitvoeren bij toestellen van het type 737 MAX-8. Dat bevestigt de vliegtuigmaker, nadat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA meldde tegen april ontwerpwijzigingen in het gewraakte toestel van Boeing te zullen verplichten.

In vijf maanden tijd was de Boeing 737 MAX-8 betrokken bij twee vliegtuigrampen met honderden doden tot gevolg. Het toestel is volgens de FAA wel luchtwaardig.

Zondag stortte een toestel van Ethiopian Airlines neer, waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen. Zowel de voicerecorder van de cockpit als de zwarte doos met vluchtdata is maandag aangetroffen.

Eind vorig jaar gebeurde in Indonesië hetzelfde met een toestel van Lion Air, waarbij 189 mensen aan boord van het vliegtuig het leven lieten. Op basis van een eerste onderzoek wordt een technisch mankement als oorzaak genoemd.

Lion Air-crash al reden voor aanpassingen

Boeing verwees in de melding van de software-update niet naar de recentste crash. De ramp met het Lion Air-toestel was voor het bedrijf al reden geweest om aanpassingen door te voeren aan het vliegtuig. "Om een veilig vliegtuig nog veiliger te maken", aldus Boeing.

Meerdere luchtvaartmaatschappijen houden het betreffende vliegtuigtype aan de grond sinds het ongeval met Ethiopian Airlines. Het gaat om onder meer Aeromexico, China Southern Airlines, Garuda Indonesia en Aerolineas Argentinas.

De luchtvaartbrancheorganisatie IATA, die zo'n 260 maatschappijen vertegenwoordigt, benadrukt te wachten op onderzoeksresultaten. Op dit moment is het te vroeg om conclusies te trekken over de veiligheid van de Boeing 737 MAX-8, aldus topman Alexandre de Juniac.

Bergwerkzaamheden in Ethiopië na de crash van Ethiopian Airlines. (Foto: AFP)

Lion Air schort bestelling Boeing op

De Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air schort de bestelling van vier vliegtuigen van het type 737 MAX bij Boeing op als gevolg van de crash met het toestel in Ethiopië.

Lion Air, een van de grootste afnemers van het toestel, voert nu gesprekken met Boeing over het leveringsschema. De relatie tussen de partijen is gespannen sinds de ramp in oktober.

Medeoprichter Rusdi Kirana van Lion Air zei eind vorig jaar al dat hij van plan was om voor 22 miljard dollar (19,5 miljard euro) aan bestellingen bij Boeing te annuleren uit woede over de reactie van de Amerikanen na de crash in Indonesië.

Boeing kwam na de crash met een aangepaste richtlijn voor piloten van het betreffende vliegtoestel.