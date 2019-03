De dader van de dodelijke aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014 is in de nacht van maandag op dinsdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

De volksjury had de Fransman Mehdi Nemmouche (33) vorige week al schuldig verklaard aan het doden van vier mensen. De andere verdachte, de wapenleverancier Nacer Bendrer (30), kreeg 15 jaar en 5 jaar tbs opgelegd.

De strafmaat voor Nemmouche komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie, dat geen ruimte ziet voor verzachtende omstandigheden. De aanklager had "minstens dertig jaar" celstraf geëist tegen Bendrer.

De aanslag op 24 mei 2014 eiste de levens van twee Israëlische toeristen en twee museummedewerkers. De wapens, een mitrailleur en een revolver, werden geleverd door Bendrer.

Bendrer toch veroordeeld als mededader

Het OM beschouwt Bendrer als medeplichtige, niet als mededader. Maar de jury veroordeelde hem wel degelijk als mededader, hoewel hij ten tijde van de aanslag niet in Brussel was.

Nemmouche werd een week na de aanslag opgepakt in Marseille met de gebruikte wapens en een IS-vlag. Hij had Bendrer leren kennen in een Franse gevangenis.

"Ik heb er spijt van dat ik dit monster, deze hoerenzoon ben tegengekomen", zei Bendrer in zijn laatste woord in het Brusselse paleis van justitie.