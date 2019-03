De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandagavond zijn begroting voor 2020 gepresenteerd. Hij wil meer geld voor zijn omstreden muur op de grens met Mexico en defensie. Daarnaast wil de president flink snijden in sociale zekerheid.

Ook wil Trump dat er minder geld naar ontwikkelingshulp en het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat. De begroting wordt de komende tijd de inzet van besprekingen met het Congres.

Naar verwachting verwerpt het Congres de begroting van 4,7 biljoen dollar (bijna 4.200 miljard euro) die Trump maandag bekendmaakte.

Zondag waarschuwden Democraten al dat de Republikeinse president afstevent op een herhaling van de begrotingsoorlog van vorig jaar, die leidde tot een gedeeltelijke sluiting van de overheid van vijf weken, een zogeheten shutdown.

Zij stelden in een reactie na de presentatie van de begroting dat de plannen "het papier waarop het geprint staat niet waard zijn".

Trump wil meer geld voor zijn omstreden muur

In zijn begroting trekt Trump 8,6 miljard dollar uit voor de omstreden muur, meer dan zes keer het bedrag dat het Congres de afgelopen twee begrotingsjaren over had voor grensprojecten.

Het is ook nog eens 6 procent meer dan het bedrag dat Trump eerder voor de muur wist vrij te maken door de noodtoestand uit te roepen toen hij er niet in slaagde steun voor zijn plannen te krijgen.

De militaire uitgaven stijgen met 4 procent naar 750 miljard dollar, maar Trump moet daarvoor wel een beroep doen op een noodfonds voor buitenlandse operaties om een bestaande limiet op defensie-uitgaven te omzeilen. Buitenlandse Zaken moet bijna een kwart (23 procent) van het budget inleveren en het milieubureau EPA 31 procent.

De president wil snijden in sociale zekerheid

Trump wil zijn plannen bekostigen door flink te snijden in sociale zekerheid (25 miljard) en gezondheidszorg (845 miljard). Vooral die eerste keuze is opmerkelijk; de president beloofde in zijn campagne sociale zekerheid en de ziekenfondsen in de VS ongemoeid te laten. Een deel van zijn trouwe achterban profiteert van deze voorzieningen.

Het Congres, waar de Democraten sinds de tussentijdse verkiezingen machtiger zijn geworden, zal naar verwachting niet akkoord gaan met deze begroting. Analisten stellen dat Trump met deze begrotingsplannen een voorschot neemt op een mogelijke campagne voor een herverkiezing in 2020.