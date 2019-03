Meer dan duizend Algerijnse rechters zullen weigeren toezicht te houden op de Algerijnse presidentsverkiezingen als de huidige president Abdelaziz Bouteflika zich opnieuw verkiesbaar stelt.

De rechters laten maandag in een verklaring weten dat zij gezamenlijk een verbond zullen vormen. De actie is een nieuwe tegenvaller voor de zwaar bekritiseerde Bouteflika.

In Algerije werd de afgelopen twee weken massaal geprotesteerd tegen een eventuele vijfde termijn voor hem als staatshoofd. Afgelopen vrijdag gingen nog tienduizenden mensen de straat op in de hoofdstad Algiers. Bouteflika is al twintig jaar aan de macht, maar verscheen de afgelopen jaren nauwelijks meer in het openbaar.

Bouteflika keerde zondag terug naar het Noord-Afrikaanse land na een behandeling van twee weken in een Zwitsers ziekenhuis. De 82-jarige president zit sinds een hartaanval in een rolstoel en heeft grote problemen met spreken.

Ondertussen heeft regeringspartij FNL opgeroepen tot een nationale dialoog tussen de partijen om een einde te maken aan de politieke crisis in het land. FNL zegt dat dit belangrijk is voor de veiligheid en stabiliteit in het land. Algerijnen kunnen in april naar de stembus om een nieuwe president te kiezen.