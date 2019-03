Ethiopian Airlines heeft tot nader order besloten geen gebruik meer te maken van de Boeing 737 Max. Bij een ongeluk met dat type toestel van de Ethiopische vliegtuigmaatschappij kwamen zondag alle 157 inzittenden om het leven.

Ethiopian Airlines heeft maandag laten weten alle Boeing 737 Max-toestellen uit voorzorg aan de grond te houden. Ook de Chinese overheid ondernam actie. Peking heeft alle binnenlandse luchtvaartmaatschappijen opgedragen om de Boeing 737 Max-vliegtuigen niet langer te gebruiken.

Vliegtuigmaker Boeing heeft de lancering van het nieuwe toestel, een 777X, geannuleerd na de vliegtuigramp in Ethiopië. Dat heeft het bedrijf in de nacht van zondag op maandag laten weten.

Boeing vindt het presenteren van een nieuw toestel daags na de vliegtuigramp niet gepast. "We zoeken een nieuwe mogelijkheid om ons nieuwe vliegtuig te presenteren", aldus een woordvoerder van Boeing in een verklaring. Het bedrijf laat ook weten dat alleen de presentatie wordt uitgesteld. De datum waarop het vliegtuig gebruikt kan worden, is niet veranderd.

Vlucht ET302 met Boeing 737 Max stortte kort na opstijgen neer

De vlucht ET302 stortte zondag kort na het opstijgen in Addis Abeba neer in Ethiopië. Volgens een verklaring van de vliegtuigmaatschappij werd het contact met het toestel direct na het opstijgen verbroken.

In eerste instantie werd bericht dat er Nederlanders aan boord waren, maar dat ontkrachtte het ministerie van Buitenlandse Zaken later.

In Indonesië stortte eerder ook een Boeing 737 Max neer

China lijkt het toestel voorlopig aan de grond te willen houden, omdat vijf maanden geleden eenzelfde toestel van Lion Air neerstortte bij Indonesië in de buurt. Daarbij kwamen 189 mensen om het leven. Dat kwam volgens het eerste onderzoek door een technisch mankement.

"Gezien het feit dat bij beide ongelukken de nieuwe Boeing 737 betrokken was en het in beide gevallen fout ging vlak na het opstijgen, zijn er overeenkomsten", leggen de Chinese vliegtuigautoriteiten uit.

Meer dan honderd Boeings vliegen niet meer

Op Flightradar was al te zien dat er aanzienlijk minder Boeing 737 Max-toestellen boven het land vliegen dan exact dezelfde tijd vorige week. China bevestigde even later het besluit om het gebruik van de Boeing-toestellen op te schorten. Volgens Flightradar gaat het om ongeveer honderd vliegtuigen van dertien maatschappijen die niet meer mogen vliegen.

Cayman Airways was de eerste luchtvaartmaatschappij die bekendmaakte deze toestellen voorlopig niet meer te gebruiken. De nationale luchtvaartmaatschappij van de Kaaimaneilanden heeft twee Boeings 737 Max. De nieuwste werd vorige week pas geleverd.

Een vliegtuigterminal van Ethiopian Airlines. (Foto: AFP)