Op last van de Venezolaanse regering, blijven maandag de scholen en bedrijven in het land dicht, meldt de minister van Informatie Jorge Rodriguez op de Venezolaanse televisie. Dit heeft te maken met de stroomstoring in Venezuela, die na vier dagen nog niet kan worden opgelost.

De stroomstoring is voor een deel verholpen, maar nog altijd zitten delen van het land zonder elektriciteit. Hoeveel Venezolanen er zondag nog de dupe waren van de stroomstoring, is niet bekend.

Volgens de regering van president Nicolás Maduro is de stroomuitval veroorzaakt door een Amerikaanse cyberaanval op een waterkrachtcentrale. Zelfbenoemd interim-president Guaidó beschuldigt Maduro en zijn regering ervan de stroomuitval te hebben veroorzaakt.

'Al vijftien nierpatiënten overleden door stroomstoring'

Volgens non-gouvernementele organisatie Codevida, heeft de stroomstoring er zondag al voor gezorgd dat vijftien nierpatiënten zijn gestorven. Bijna 95 procent van de dialyseapparatuur zou niet meer werken.

De ngo maakt zich ernstige zorgen over het stroomgebrek. "De paar machines die nog werken door noodgeneratoren, dreigen binnenkort zonder brandstof te komen zitten," aldus de organisatie zondag.

Maduro en Guaidó verwikkeld in machtsstrijd

Parlementsvoorzitter Guaidó riep zichzelf begin dit jaar uit tot interim-president, omdat president Maduro de grondwet zou schenden. Maduro en zijn aanhangers beschouwen die zet als illegaal, omdat de president het door de oppositie gecontroleerde parlement buitenspel heeft gezet ten faveure van de door hem opgezette Grondwettelijke Vergadering.

Hoewel Guaidó internationaal breed wordt erkend, kan hij in Venezuela weinig macht uitoefenen als de strijdkrachten aan de kant van Maduro blijven staan. Vooralsnog is dat het geval, hoewel honderden Venezolaanse militairen in de afgelopen maanden zijn gedeserteerd.

Guaidó riep zondag het parlement op om de noodtoestand in Venezuela uit te roepen. Volgens hem is dit nodig om de Venezolaanse bevolking te helpen.