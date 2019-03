De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, roept het parlement op de noodtoestand uit te roepen in Venezuela. Dit is volgens Guaidó nodig om de bevolking te helpen. Sinds de grote stroomstoring van vorige week is er nog steeds op veel plekken geen stroom.

Volgens de regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro, is de stroomuitval veroorzaakt door een Amerikaanse cyberaanval op een waterkrachtcentrale. Hoeveel Venezolanen nog hinder hebben is zondag onduidelijk.

De zelfbenoemde interim-president Guaidó beschuldigt Maduro en zijn regering ervan de stroomuitval te veroorzaken.

Zaterdag waren ook protesten van aanhangers van zowel de gekozen president Maduro als die van Guaidó. De groepen werden uit elkaar gehouden door de oproerpolitie, die vooral de aanhangers van Guaidó soms hardhandig stopte.

Guaidó riep zichzelf begin dit jaar uit tot interim-president van Venezuela, omdat president Maduro de grondwet zou schenden. Maduro en zijn aanhangers beschouwen die zet als illegaal, omdat de president het door de oppositie gecontroleerde parlement buitenspel heeft gezet ten faveure van de door hem opgezette Grondwettelijke Vergadering.

Hoewel Guaidó internationaal breed wordt erkend, kan hij in Venezuela weinig macht uitoefenen als de strijdkrachten aan de kant van Maduro blijven staan. Vooralsnog is dat het geval, hoewel honderden Venezolaanse militairen in de afgelopen maanden zijn gedeserteerd.