De voormalig Catalaans president Carles Puigdemont, is kandidaat voor een zetel in het Europees Parlement.

Puigdemont is lijsttrekker voor zijn partij Junts per Catalunya (JxCat). "Het is tijd om het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië te internationaliseren vanuit het hart van Europa en verder over de hele wereld", aldus Puigdemont op Twitter.

De voormalig Catalaans president (56) ontvluchtte Spanje in oktober 2017 en woont na enkele omzwervingen in België. De Spaanse regering nam in dat jaar het directe bewind over Catalonië af nadat de separatisten onder leiding van Puigdemont een referendum over onafhankelijkheid hadden gehouden dat door Spaanse rechtbanken onwettig werd geacht.

De verkiezingen voor het Europees Parlement worden in Spanje gehouden op zondag 26 mei.