Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen bij de vliegramp in Ethiopië. Eerder spraken de Keniaanse autoriteiten van vijf Nederlandse doden.

In het kort Een Boeing 737 van Ethiopian Airlines is zondag neergestort na nog onbekende problemen

Geen van de 157 inzittenden (149 passagiers, 8 bemanning) heeft de crash overleefd

Er was sprake van Nederlandse slachtoffers, maar Buitenlandse Zaken ontkent dat

Autoriteiten in Ethiopië zijn inmiddels aan onderzoek begonnen

De Keniaanse minister van Transport heeft eerder op zondag gezegd dat er in totaal vijf Nederlandse personen zouden zijn omgekomen bij de vliegramp, waarbij in totaal 157 mensen het leven lieten.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn hier echter geen aanwijzingen voor. Ethiopian Airlines heeft eerder op zondagmiddag ook al een lijst gepubliceerd met nationaliteiten van slachtoffers. Daarop kwamen geen Nederlanders voor. Mogelijk zijn de vijf slachtoffers die aangezien werden voor Nederlanders, afkomstig uit Duitsland.

Nederlandse autoriteiten gaven lange tijd ook geen bevestiging van de uitspraken van de Keniaanse autoriteiten. De speciale lijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijven, ondanks het feit dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn, wel beschikbaar voor eventuele vragen die mensen hebben naar aanleiding van de vliegtuigcrash.

Slachtoffers komen uit veel verschillende landen

Vlucht ET 302 van Ethiopian Airlines stortte zondag neer in de buurt van Bishoftu, een stad 60 kilometer ten zuidoosten van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Het toestel vertrok om 8.38 uur lokale tijd in Ethiopië voor een vlucht naar Nairobi in Kenia.

Het toestel dat neergestort is, was een Boeing 737 die pas sinds oktober in dienst was.

In totaal zouden 35 nationaliteiten aan boord van het toestel hebben gezeten. De meeste slachtoffers kwamen uit Kenia (32), Canada (18), Ethiopië (9), China (8), Italië (8) en de Verenigde Staten (8). Er waren eveneens zeven Franse en zeven Britse slachtoffers. Andere landen die doden te betreuren hebben zijn Egypte, Duitsland, India en Slowakije.

Alle familieleden van de slachtoffers zouden inmiddels zijn geïnformeerd door Ethiopian Airlines.

Personeel op de luchthaven van de Keniaanse hoofdstad Nairobi, waar vlucht ET 302 naar op weg was, installeert een loket waar mensen vragen kunnen stellen over de vliegtuigcrash. (Foto: AFP)

Contact kort na start al verbroken

Volgens een verklaring van de vliegmaatschappij werd het contact met het toestel kort na het opstijgen in Addis Abeba verbroken. Aan boord waren 149 passagiers en 8 bemanningsleden.

Over de oorzaak van de crash is vooralsnog nog niets bekend. De Zweedse site Flightradar24, die vliegbewegingen wereldwijd monitort, stelt wel dat er in de data was te zien dat het toestel te maken had met 'instabiele snelheid' bij het opstijgen.

Ethiopian Airlines heeft gezegd dat er voor zover bekend vooraf geen problemen met het vliegtuig waren gemeld. De piloot die het toestel bestuurde, zou een zeer ervaren piloot zijn geweest. Wel is inmiddels duidelijk geworden dat de piloot problemen had gesignaleerd en toestemming had gevraagd om terug te keren naar de luchthaven van Addis Abeba. Om wat voor problemen het ging, is niet bekendgemaakt.

Onderzoek inmiddels begonnen

De Ethiopische autoriteiten hebben inmiddels bekendgemaakt dat verschillende partijen begonnen zijn met een onderzoek naar de crash. Zo werkt de Ethiopische luchtvaartautoriteit momenteel al samen met de luchtvaartmaatschappij aan een lopend onderzoek.

Ook de luchtvaartautoriteit van de Verenigde Staten, de FAA, heeft hulp aangeboden in het onderzoek naar het neerstorten van het vliegtuig.

Boeing, de producent van het vliegtuig, wordt ook bij het onderzoek betrokken. Het bedrijf heeft zelf inmiddels ook gereageerd op het neerstorten van de 737 in Ethiopië en zegt mee te leven met de slachtoffers en hun families. Het bedrijf stuurt een technisch team naar Ethiopië voor het onderzoek.

Op de foto is een Boeing 737 van Ethiopian Airlines te zien. Het toestel dat is neergestort, de ET-AVJ, is een vergelijkbare Boeing, maar is van een ander type. (Foto: AFP)