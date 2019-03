In het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm is zondag een bus geëxplodeerd. Als gevolg van de explosie is een persoon gewond geraakt. Kort na de explosie waren er boven het centrum van Stockholm grote donkere wolken te zien.

De politie heeft bevestigd dat het gaat om de explosie van een bus en stelt dat het gaat om een verkeersongeval. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van de brand in de bus, die reed in opdracht van vervoerder Keolis.

De explosie vond plaats op de Tegelbacken, een straat in het hart van de Zweedse hoofdstad in de wijk Norrmalm. Een gastank van de bus kwam in aanraking met een poort waar de bus onderdoor reed, waardoor de explosie vermoedelijk veroorzaakt werd.

Naast de chauffeur waren er geen andere personen aanwezig in de bus op het moment van de explosie. De chauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Lokale Zweedse media melden dat de bus op het moment van de explosie geen dienstregeling reed, maar juist buiten dienst werd gesteld.

In het gebied waar de explosie plaatsvond, is onder andere het parlement van Zweden gevestigd. Verschillende toegangswegen naar de straat zijn door de politie afgesloten, omdat de bus doorstroming op bepaalde wegen zou blokkeren.