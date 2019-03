President Abdelaziz Bouteflika van Algerije keert naar verwachting zondag terug in zijn land na een behandeling van twee weken in een Zwitsers ziekenhuis. In het land wordt in de afgelopen dagen massaal geprotesteerd tegen eventuele nieuwe termijn voor Bouteflika als staatshoofd.

Bronnen hebben zondag gezegd dat het toestel waar Bouteflika vorige maand mee naar Zwitserland werd gebracht voor een medische behandeling, opnieuw is geland in Genève om hem op te halen. Bronnen nabij de regering in de Algerijnse hoofdstad Algiers melden daarnaast dat de president zondag zal terugkeren.

Vrijdag gingen tienduizenden mensen de straat op in Algiers om te protesteren tegen een vijfde termijn voor Bouteflika. Hij is al twintig jaar aan de macht, maar verscheen de afgelopen jaren nauwelijks meer in het openbaar.

Bij de protesten vrijdag werden bijna tweehonderd mensen gearresteerd en raakten meer dan tweehonderd mensen gewond.