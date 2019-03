Ethiopische staatsmedia zeggen zondag op basis van informatie van de luchtvaartmaatschappij dat geen van de inzittenden de vliegtuigcrash van Ethiopian Airlines hebben overleefd. De Boeing 737 met 157 personen aan boord stortte zondagochtend neer in Ethiopië nabij de hoofdstad Addis Abeba.

Het gaat om een Boeing 737 die om 8.38 uur lokale tijd in Ethiopië was opgestegen voor een vlucht naar Nairobi in Kenia. Er zouden personen met 33 nationaliteiten aan boord van het toestel hebben gezeten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders bij de crash betrokken zijn.

Vlucht ET 302 stortte neer in de buurt van Bishoftu, een stad 60 kilometer ten zuidwesten van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Reddingswerkers zijn kort na de crash naar het gebied getrokken.

Het toestel was gloednieuw; de ET 302 maakte haar eerste vlucht in oktober 2018. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

Lange tijd was onduidelijk hoeveel dodelijke slachtoffers er waren gevallen. Wel gaf de premier van Ethiopië kort na de crash een condoleance uit.

Het contact met het toestel verbrak vlak na opstijgen

Volgens een verklaring van de vliegmaatschappij werd het contact met het toestel kort na het opstijgen in Addis Abeba verbroken. Aan boord waren 149 passagiers en 8 bemanningsleden.

Ethiopian Airlines staat te boek als een van de veiligere luchtvaartmaatschappijen van Afrika met een groot aantal bestemmingen binnen, maar ook buiten Afrika. Het bedrijf vliegt over het algemeen met relatief jonge toestellen. Het laatste grote ongeluk met een toestel van Ethiopian Airlines was in januari 2010.

De staat is eigenaar van de Ethiopische vervoerder, die per jaar ruim tien miljoen mensen vervoert. Premier Abiy Ahmed sprak onlangs de ambitie uit dat Ethiopian Airlines zou moeten uitgroeien tot een vervoerder die het Afrikaanse continent met de rest van de wereld moet verbinden.