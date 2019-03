In Venezuela zijn vijftien nierpatiënten om het leven gekomen door de stroomuitval. Dat meldt de non-gouvernementele organisatie (ngo) Codevida.

"De situatie van mensen die dialyses moeten ondergaan is kritiek. Momenteel werkt 95 procent van de dialysemachines niet meer. Dat kan morgen al 100 procent zijn", aldus de directeur van de ngo.

Codevida maakt zich grote zorgen over het stroomgebrek. "De paar machines die nog werken door noodgeneratoren, dreigen binnenkort zonder brandstof te komen zitten."

Sinds donderdag heeft een deel van het land geen stroom meer. In het begin van de storing was bijna nergens meer stroom in Venezuela. Toen werd al gevreesd voor het leven van mensen die dialyses nodig hebben voor hun nieren.

Volgens de regering van president Nicolás Maduro is de stroomuitval veroorzaakt door een cyberaanval op een waterkrachtcentrale. De zelfbenoemde interim-president Guaidó beschuldigt Maduro en zijn regering ervan de stroomuitval te veroorzaken.

Zaterdag weer protesten maar geweld bleef uit

Zaterdag waren ook protesten van aanhangers van zowel de gekozen president Maduro als die van Guaidó. De groepen werden uit elkaar gehouden door de oproerpolitie, die vooral de aanhangers van Guaidó soms hardhandig stopte.

Guaidó leidde zaterdag een demonstratie in de Venezolaanse hoofdstad Caracas om druk te blijven uitoefenen op president Maduro.

"Ik roep de Venezolaanse bevolking op om op straat te demonstreren tegen het corrupte en incompetente regime dat ons land in het duister heeft gelaten", twitterde de zelfbenoemde interim-president Guaidó, die door de meeste westerse landen wordt erkend als de legitieme leider van Venezuela.

Duizenden Venezolanen woonden de betoging bij. Ze kwamen regelmatig in botsing met de politie en ordetroepen, maar het geweld dat eerdere demonstraties kenmerkte bleef uit.

Guaidó wuift naar de demonstranten bij de betoging in Caracas. Foto: AFP

Machtsworsteling tussen Guaidó en Maduro

Parlementsvoorzitter Guaidó riep zichzelf begin dit jaar uit tot interim-president, omdat president Maduro de grondwet zou schenden. Maduro en zijn aanhangers beschouwen die zet als illegaal, omdat de president het door de oppositie gecontroleerde parlement buitenspel heeft gezet ten faveure van de door hem opgezette Grondwettelijke Vergadering.

Hoewel Guaidó internationaal breed wordt erkend, kan hij in Venezuela weinig macht uitoefenen als de strijdkrachten aan de kant van Maduro blijven staan. Vooralsnog is dat het geval, hoewel honderden Venezolaanse militairen in de afgelopen maanden zijn gedeserteerd.