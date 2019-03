De Tunesische autoriteiten hebben een uitgebreid onderzoek gelast naar de plotselinge dood van elf baby's in een kraamkliniek in de hoofdstad Tunis. Donderdag en vrijdag overleden in 24 uur tijd onverklaarbaar veel pasgeboren kinderen.

Het ministerie van Volksgezondheid gaat onder meer de medische behandelingen, de hygiëne en de organisatie van de ziekenhuisapotheek controleren.

Ook het Openbaar Ministerie is ingeschakeld. De verantwoordelijke minister heeft zaterdagavond zijn ontslag aangeboden.

De Tunesische vereniging van kinderartsen stelde in een verklaring op Facebook dat "aspecten in het lopende onderzoek" wijzen op een infectie die is ontstaan door intraveneuze voeding.

De organisatie vraagt de overheid opheldering te verschaffen en en wijst op de "precaire omstandigheden waarin vakmensen moeten werken in de gezondheidszorg". Die was ooit de trots van Tunesië maar heeft ernstig te lijden gehad van slecht management en financiële problemen, waardoor een tekort aan medicijnen is ontstaan.