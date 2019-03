Een 116 jaar oude Japanse is sinds zaterdag officieel de oudste vrouw in de wereld volgens Guinness World Records. In een ceremonie in een verzorgingshuis in de stad Fukuoka werd Kane Tanaka als oudste erkend.

Tanaka werd in 1903 geboren als zevende van acht kinderen.

De vorige oudste vrouw was ook een Japanse, Chiyo Miyako. Zij overleed in juli op 117-jarige leeftijd. De in 1997 overleden Française Jeanne Louise Calment staat te boek als oudste vrouw ooit. Ze werd volgens Guinness World Records 122.

De organisatie zoekt nog uit wie op dit moment de oudste man in de wereld is. In januari overleed de Japanner Masazo Nonaka, die op dat moment met 113 jaar de oudste was.