De Amerikaanse president Donald Trump zal op 19 maart zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro ontvangen in het Witte Huis.

Dat heeft het Witte Huis vrijdagavond bekendgemaakt. Het zal de eerste keer zijn dat Bolsonaro, een groot bewonderaar van Trump, op bezoek komt in de Verenigde Staten sinds hij in januari geïnstalleerd werd als president van Brazilië.

De twee presidenten zullen volgens de verklaring onder meer de geëscaleerde situatie in Venezuela bespreken. In dat land, dat in het zuiden een gemeenschappelijke grens met Brazilië heeft, heerst een politieke crisis omdat er veel weerstand is tegen zittend president Nicolás Maduro.

Bolsonaro is een van de grootste criticasters van Maduro en was een van de eerste die oppositieleider Juan Guaidó erkende toen die zichzelf uitriep tot interim-leider van Venezuela. Ook Trump staat op slechte voet met Maduro, omdat de Venezolaanse president de Verenigde Staten de schuld geeft van veel problemen in het land.

Als gevolg van de politieke crisis in Venezuela heeft de VS zware sancties ingesteld. Ook roepen de Amerikanen andere landen op om Guaidó te erkennen als de leider van het Zuid-Amerikaanse land.

Bolsonaro met Guaidó tijdens een persconferentie in februari (Foto: ANP)

Braziliaanse en Amerikaanse presidenten willen nauwer samenwerken

Bolsonaro wordt ook wel de 'Tropische Trump' genoemd, omdat hij in veel opzichten lijkt op zijn Amerikaanse ambtgenoot. Zo zijn ze allebei al vaak onder vuur gekomen door controversiële uitspraken en zoeken ze geregeld de politieke confrontatie op om hun beleid te verdedigen.

Nadat vorig jaar duidelijk werd dat Bolsonaro de Braziliaanse presidentsverkiezingen had gewonnen, kreeg hij al een telefoontje van Trump om hem te feliciteren. Beide leiders spraken toen de intentie uit om nauw met elkaar samen te werken.