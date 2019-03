De Duitse politie heeft in het onderzoek naar de wraakacties van een inmiddels overleden hovenier een nieuw explosief ontdekt. Dat bleek verstopt in een carport bij een woning in de plaats Fischbach.

Experts lieten het explosief ter plekke gecontroleerd ontploffen om het gevaar weg te nemen. De eigenaar van het huis is in het buitenland, aldus de politie.

Eerder deze week liet de politie in de deelstaat Rijnland-Palts een waarschuwing uitgaan voor explosieven die de 59-jarige Bernhard Graumann verstopt zou kunnen hebben bij mensen waar hij ruzie mee heeft gehad.

Aanleiding voor de waarschuwing was de dood van een arts die voor de deur van zijn praktijk een vermomd explosief had opgeraapt, dat vervolgens ontplofte. Graumann zou ruzie met de arts hebben gehad.

Elders raakten een moeder en dochter gewond doordat er een explosief ontplofte in hun houtkachel. Dat was verstopt in een stuk hout. Ook deze twee slachtoffers zouden een conflict met de hovenier hebben gehad

Man plaatste onbekend aantal explosieven

Het is niet bekend hoeveel explosieven Graumann heeft geplaatst. Gevreesd wordt dat er nog meer exemplaren zijn verstopt.

De politie vroeg eerder deze week iedereen die contact met de een week geleden dood aangetroffen Graumann heeft gehad om zich te melden.