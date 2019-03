De Venezolaanse hoofdstad Caracas en grote delen van het land zijn donderdagavond getroffen door een grootschalige stroomstoring. Volgens de regering was de storing het werk van oppositiepartijen.

Bijna de gehele hoofdstad zat aan het begin van de avond zonder stroom, waardoor Caracas haast volledig in duisternis gehuld was. Ook in veel andere delen van het land was er geen elektriciteit. De regering van president Nicolás Maduro noemde al snel sabotage als reden achter de stroomstoring. Een hydraulische centrale zou onklaar gemaakt zijn door politieke activisten die tegen het regime van Maduro zijn. "Zij hebben de systemen die de opwekking en transmissie van de elektriciteit regelen onklaar gemaakt", zo stelde de minister van Elektriciteit Luis Motta in een toespraak op televisie. Bewijs voor die beschuldiging noemde de minister niet. Oppositieleden leggen de schuld echter bij de regering zelf. Door grootschalige corruptie bij bouwprojecten zouden de hydraulische centrales niet meer voldoende functioneren om het hele land van stroom te voorzien. Door de storing reed ook de metro in Caracas niet, wat zorgde voor drukke straten met voetgangers, auto's en bussen. Venezolaanse media spraken van een "nationale blackout". In vijftien van de 23 staten van het land was er weinig tot geen elektriciteit.