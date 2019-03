Paul Manafort (69), lobbyist en oud-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is donderdag veroordeeld tot een celstraf van 47 maanden. Hij werd vorig jaar door een jury schuldig bevonden aan onder meer belasting- en bankfraude.

De veroordeling van Manafort in de staat Virginia vorig jaar draaide om acht aanklachten.

De lobbyist verzweeg miljoenen dollars die hij als consultant voor buitenlandse politici en zakenlieden verdiende voor de Amerikaanse fiscus. Hij loog ook tegen banken om leningen los te krijgen, waarmee hij zijn extravagant luxueuze levensstijl bekostigde.

Naast de celstraf moet Manafort ook nog eens 24 miljoen dollar (21,5 miljoen euro) aan ontdoken belasting terugbetalen. Daarnaast is hij door de federale rechter veroordeeld tot een boete van 50.000 dollar. Tien andere aanklachten tegen Manafort in dezelfde zaak werden geseponeerd.

Het team van speciaal aanklager Robert Mueller had op basis van de strafvorderingsrichtlijnen tot 24,5 jaar celstraf geadviseerd.

Hoogte vonnis leidt tot kritiek

Manafort werd donderdag de rechtszaal in gereden in een rolstoel. Volgens zijn verdediging heeft hij last van jicht en is ook zijn verdere gezondheidstoestand slecht.

Toen hij het woord nam, benadrukte Manafort dat de afgelopen twee jaar heel zwaar voor hem en zijn familie zijn geweest en dat hij zich diep schaamt. Hij sprak geen berouw uit over zijn daden.

De relatieve mildheid van het vonnis in verhouding tot de strafeis heeft veel kritiek losgemaakt in de Verenigde Staten. Zo werd op sociale media een vergelijking gemaakt met een andere zaak, die rond de Afro-Amerikaanse Crystal Mason, die vorig jaar werd veroordeeld wegens verkiezingsfraude.

"Manafort heeft een minder hoge straf gekregen dan een vrouw die stemde tijdens haar proeftijd, terwijl ze niet wist dat ze dat niet mocht. Ze werd veroordeeld tot vijf jaar cel", schreef advocaat Scott Hechinger op Twitter.

Vonnis in tweede zaak volgt nog

Er speelt ook nog een tweede rechtszaak tegen Manafort, in het District of Columbia. Daar bekende hij vorig jaar schuld aan twee aanklachten; samenzwering om de Amerikaanse overheid te bedriegen en getuigenbeïnvloeding.

Die schuldbekentenis was onderdeel van een schikking met Mueller, die belast is met het Ruslandonderzoek. De aanklachten tegen Manafort kwamen in het kader van dat onderzoek boven water.

Manafort zegde zijn medewerking toe aan Mueller, maar de deal klapte eind vorig jaar, toen de speciaal aanklager hem ervan beschuldigde te hebben gelogen. De rechter ging daarin mee.

Manafort hoort zijn straf in die zaak op woensdag 13 maart.