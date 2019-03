De zogeheten Coroner's Court in Kuala Lumpur is vrijdagochtend (lokale tijd) tot de conclusie gekomen dat de dood van het Nederlandse model Ivana Smit geen misdrijf is geweest. Haar familie heeft laten weten in hoger beroep te zullen gaan.

Sébas Diekstra, de advocaat van de nabestaanden, bevestigt aan NU.nl dat er op dit moment geen strafzaak komt over de dood van het Nederlandse model.

De achttienjarige Smit werd in december 2017 dood gevonden in de Maleisische hoofdstad, na een val van een appartementencomplex.

De nabestaanden van Smit zijn ervan overtuigd dat het echtpaar Alexander en Luna Johnson iets te maken heeft met haar dood. De jonge vrouw viel van hun balkon van de twintigste verdieping, nadat ze samen hadden gefeest. Ze kwam veertien etages lager op een ander balkon terecht.

Het Amerikaanse echtpaar is overigens niet op komen dagen in de rechtbank toen ze werden opgeroepen als getuigen.

'Geen duidelijkheid over wat er exact is gebeurd'

Op basis van verhoren van getuigen heeft de Coroner's Court de afgelopen maanden geoordeeld of er nieuw licht moet worden geschenen op de zaak.

"De rechter heeft overwogen dat er gelet op een aantal aanwijzingen wel sprake zou kunnen zijn van een misdrijf, maar dat niet meer exact vastgesteld kan worden wat er is gebeurd tussen Ivana en het echtpaar", aldus Diekstra.

Maleisische rechter uit kritiek op politieonderzoek

Volgens de Maleisische rechter Mahyon Talib is de politie wel te snel uitgegaan van een natuurlijke doodsoorzaak toen Smit werd gevonden. Er had een onderzoek moeten worden geopend naar andere doodsoorzaken, zoals moord, stelt ze in het vonnis dat vrijdag is gepubliceerd.

Talib uitte ook kritiek op de manier waarop is omgegaan met het Amerikaanse echtpaar met wie Smit haar laatste uren doorbracht. Zij hadden verder moeten worden ondervraagd. "Het is een mysterie en een tragedie dat de politie dit niet deed."

De politie constateerde kort na de vondst van het levenloze lichaam van Smit dat de Amerikanen niets met haar dood te maken hadden. Die vertrokken daarop uit Maleisië en keerden niet terug om te getuigen.

Ook plaatste de rechter een kanttekening bij het onderzoek van de Maleisische patholoog, omdat die aannames had gedaan op basis van foto's, in plaats van het lichaam ter plekke te onderzoeken.

Het gebouw waarbij Ivana Smit is omgekomen. (Foto: AFP)

Forensisch patholoog: 'Fouten gemaakt in onderzoek'

NU.nl sprak eerder met de Nederlandse forensisch patholoog Frank van de Goot, die een tweede sectie heeft uitgevoerd op het lichaam van de jonge vrouw. Hij zei dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek. Zo is op de plek waar ze is aangetroffen geen temperatuurmeting uitgevoerd bij Smit.

"Dat had een wereld van verschil gemaakt voor het onderzoek naar of ze wel of niet in leven is geweest ten tijde van de val", legde Van de Goot uit.

Ook advocaat Diekstra is niet te spreken over de aanpak van de Maleisische agenten. Zo bleek het appartement op verzoek van het echtpaar te zijn schoongemaakt vóór het sporenonderzoek en zei een andere agent weer dat de zaak niet is aangepakt als moordonderzoek, terwijl dat volgens die agent wel had moeten gebeuren.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zit nog in de oriënterende fase in de zaak-Ivana Smit. Het is nog niet bekend of er officieel onderzoek naar haar dood zal worden gedaan vanuit Nederland.