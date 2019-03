De Amerikaanse journalist die woensdag werd opgepakt door de Venezolaanse autoriteiten, is weer vrijgelaten.

Verslaggever Cody Weddle werd woensdag opgepakt door de militaire politie in Venezuela op verdenking van "verraad". De Amerikaan werd in zijn huis in de Venezolaanse hoofdstad Caracas gearresteerd.

Een Venezolaanse collega die gelijktijdig met Weddle werd opgepakt, Carlos Camacho, is ook vrijgelaten door de autoriteiten. Beide journalisten werden zo'n twaalf uur lang vastgehouden en ondervraagd.

Bij de arrestatie werden ook onder meer computers en camera's in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk of de journalisten die terug hebben gekregen.

Weddle versloeg namens de Amerikaanse televisie de terugkeer van Juan Guaidó, de oppositieleider die zichzelf tot interim-leider van Venezuela heeft uitgeroepen. Guaidó wordt door meerdere landen erkend, waaronder Nederland.

Guaidó had op de Twitter al de vrijlating van de Amerikaanse journalist geëist. Volgens hem werd Weddle gearresteerd "omdat hij de waarheid over dit regime aan het licht bracht".