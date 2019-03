De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft woensdag een golf van kritiek over zich heen gekregen nadat hij op Twitter een video deelde waarin twee mannen seksuele handelingen uitvoeren tijdens een straatfeest ter gelegenheid van carnaval.

Op de beelden, die in São Paulo geschoten zouden zijn, is te zien hoe een schaarsgeklede man op het dak van een taxistandplaats danst en zijn vingers inbrengt in zijn eigen anus. Vervolgens knielt hij en plast een tweede man over zijn hoofd.

Bolsonaro schreef bij de video: "Ik voel me niet gemakkelijk terwijl ik dit laat zien, maar we moeten de waarheid tonen aan het volk. Dit is wat er van de straatfeesten tijdens het Braziliaanse carnaval is geworden."

In een tweede tweet, later op de dag, vroeg de Braziliaanse president zijn volgers wat een 'golden shower' is (over iemand heen plassen).

Een groot aantal Brazilianen reageerde woedend op de tweets van Bolsonaro, omdat ze vinden dat hij geen waarheidsgetrouw beeld van het Braziliaanse carnaval schetst. De rechts-populistische president kreeg ook bijval; zijn aanhangers zeggen dat hij juist wel laat zien hoe de straatfeesten tegenwoordig verlopen.

Bolsonaro staat bekend als homo- en vrouwenhater

Bolsonaro staat bekend om zijn homofobe, vrouwonvriendelijke en racistische uitspraken. De man die zichzelf graag ziet als een 'Tropische Trump' raakte onder meer in opspraak nadat hij stelde dat je beter dood dan homoseksueel kunt zijn en hij de militaire dictatuur die Brazilië twintig jaar lang regeerde ophemelde.

Desondanks werd hij tot president verkozen. Veel Brazilianen hebben een afkeer voor traditionele politici ontwikkeld, omdat die in groten getale betrokken raakten bij corruptieschandalen.